Danimarka’da kayıtlı 2.4 milyon seçmen, erken genel seçim için sandık başına gitti.

Danimarka’da kayıtlı 2.4 milyon seçmen, erken genel seçim için sandık başına gitti.

Danimarka’da erken genel seçim için oy kullanma işlemi sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 4.2 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 14 farklı siyasi parti, parlamentodaki 179 sandalye için yarışıyor. Seçimlerde yarışan sol görüşlü kırmızı blok ile sağ görüşlü mavi bloğun çoğunluk elde etmesi beklenmiyor. Ülkede, yerel saatle 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, 20.00’ye kadar devam edecek.

Danimarka’da 40 yıldır ilk kez çift haneli sayılara çıkan enflasyon oranları nedeniyle satın alma gücü düşerken, elektrik fiyatlarındaki artışın ise kış aylarında devam etmesi bekleniyor. Mette Frederiksen hükümeti, soruna çözüm bulmak için düşük gelirli Danimarkalılara tek seferlik fatura yardımı yapılmasına karar vermiş, fahiş kira artışlarının önüne geçilebilmek için ise tavan fiyat uygulaması getirmişti. Seçim kampanyasında partiler, vergi indirimi, enflasyon ve yükselen enerji fiyatları nedeniyle halka yardım sözü vermişti.

Vizon itlafı krizi

Haziran 2019’dan bu yana azınlık hükümetinin başında bulunan Başbakan Mette Frederiksen, korona virüs salgınıyla mücadelede yürüttüğü politikalarla halkın desteğini almıştı. Ancak 2020 yılının sonlarında doğru korona virüsün vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle hükümet 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti. Frederiksen, ülkedeki tüm vizonların itlaf edilmesi kararının yasal bir zeminin olmadığının ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Vizon skandalının ardından parlamentoda Frederiksen’e destek azalmıştı. Frederiksen tartışmaların ardından geçtiğimiz ay görev süresinin bitimine 7 ay kala, 1 Kasım’da erken seçim yapılması çağrısında bulunmuştu. Şu anda 44 yaşında olan Frederiksen, 2019’da Danimarka’nın en genç başbakanı olmuştu.

Genel seçimin ilk sonuçlarının gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.