Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin en genç takımı Danilos Pizza, Amerikalı Zia Alexandria Cooke’yi renklerine bağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon ilk kez mücadele eden Danilos Pizza kadrosunu güçlendiriyor. 13 takımın mücadele ettiği ligde çıktığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet alarak hanesine 19 puan yazdıran Kocaeli temsilcisi, Amerikalı oyun kurucu Zia Alexandria Cooke’yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

175 cm boyundaki ABD Güney Karolinalı deneyimli oyuncu, Los Angels Sparks takımından sonra Avusturya’da forma giydi.