Sivas’ta bir barda ‘damsız alınmıyor’ gerekçesi ile çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta bir barda ‘damsız alınmıyor’ gerekçesi ile çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz günlerde bara gelen kimliği belirsiz kişiler ‘damsız alınmıyor’ gerekçesiyle bara alınmadıkları için çalışanlar ile kavga etti. Tehdit ederek olay yerinden ayrılan grup bugün tekrar bara geldi. Bar çalışanı A.U. ile grup arasında başlayan tartıştı kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bar sahibi İ.N. ve oğlu S.N.’nin de dâhil olduğu kavgada, bar çalışanı, sahibi ve oğlu aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ise olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Şüpheli şahıslar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.