Konya’nın Karapınar ilçesinde kantardan aldığı pancarları boşalttıktan sonra damperdeki atıkları temizlemek isteyen kamyon şoförü, damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Sazlıpınar Mahallesinde ikamet eden İlyas Koçaker (35), İsmil kantarından aldığı pancarları boşalttıktan sonra damperini temizlemek istedi. Bu sırada damperini yukarı kaldıran İlyas Koçaker, damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan İlyas Koçaker, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli 2 çocuk babası olan İlyas Koçaker’in haberi alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.