Hatay’ın İskenderun ilçesinde damperi açık olan bir kamyon çöplük alanına girerken, giriş kapısı üzerindeki beton, damperin çarpması sonucu kamyonun üzerine düştü. Betonun düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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İskenderun’un Çankaya Mahallesi’nde, damperi açık olan kamyonun sürücüsü çöplük alanına girerken, alanın giriş kapısı üzerindeki betona damperin çarpmasıyla beton, kamyonun üzerinde düştü. Düşme sonucu kamyondaki 2 kişi yaralanırken, çevre sakinleri 112 acil çağrı merkezini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı 2 kişiyi kamyondan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.