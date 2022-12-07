Başiskele Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısında Damlar Mahallesi’ndeki Bahçecik mevkiine cami ile müştemilat yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısında Damlar Mahallesi’ndeki Bahçecik mevkiine cami ile müştemilat yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. 11 maddenin görüşüldüğü mecliste, mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan Damlar Mahallesi Bahçecik mevkiindeki taşınmazın, cami ile müştemilat yapılması amacıyla 25 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı adına tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Bir bağımsız bölümün harcıyla, birden fazla bağımsız bölümün harcını aynı tutmuyoruz"

Mecliste 2023 yılı harçlar ve ücretler de görüşüldü. Oylamadan önce yapılan görüşmelerde 2023 yılı harçların ve ücretlerin bütçenin yüzde 5’ini geçmediği açıklandı. Başkan Yasin Özlü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Plan ve Bütçe Komisyonumuza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok rasyonel değerlendirmeler yaptılar. Bu harçların inşaat tarafındaki ücretlerin yüzde 90’ı belki 95’i vatandaştan çok bu işten ticari kâr elde edenleri ilgilendiriyor. Bir bağımsız bölümün harcıyla, birden fazla bağımsız bölümün harcını aynı tutmuyoruz. Burada bizlerin vatandaşlarımızı korumak adına aldığımız tedbirler var. Plan ve Bütçe Komisyonumuzdaki arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özlü, konuşmasının ardından harçlar ve ücretler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nu oylamaya sundu. Oylama sonucunda gündemin 6. maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait olan Gölcük Yazlık Mahallesi’ndeki yaklaşık 6 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne bedelli devir ve tahsis edilmesi ile ilgili teklif yazısının yer aldığı 9. madde de görüşüldü. Başkan Özlü konuya ilişkin detayları anlatarak, Ankara’dan onaylanması durumunda belediyenin ve BAŞKENT A.Ş’nin hiçbir vergi borcu kalmayacağını söyledi. Açıklamaların ardından gündemin 9. maddesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.