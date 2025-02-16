Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Arıkonak köyünde vatandaşlar evlerinin damlarını küremeye başladı.

Sincik ilçesine bağlı Arıkonak köyü sakinlerinden Emrah Kurt, köyde yaklaşık bir buçuk metre kar yağdığını belirterek evlerinin damlarında kar temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Hava sıcaklıklarının eksi dereceleri gördüğü Arıkonak köyünde evlerinin damlarını kürümeye başlayan köylüler, temizleme çalışmasının yapılmaması halinde evlerin çökebileceğini vurguladı.

Yaklaşık 1,5 metreyi bulan kar kalınlığından dolayı evlerinin damlarında ağırlık oluştuğunu belirten köylülerden Emrah Kurt, "Bu yıl oldukça güzel kar yağdı. O kadar çok kar yağdı ki evlerimizin damları bu karı kaldıramayacak hale geldi ve bizlerde bu yüzden damda bulunan karları temizlemeye başladık. Kar berekettir, kar olmazsa kuraklık olur. Umarım daha da fazla yapar ve yazın su sorunu yaşamayız. Bizler günlük olarak bu karları evlerimizin damından aşağıya atıyoruz. Yeter ki kar yağsın bereket yağsın" diye konuştu.