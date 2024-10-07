Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Damla Gönüllülük Hareketi, Uludere’de bulunan Şehit Mehmet Paksoy İlk ve Ortaokulunda öğrencilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Gönüllülük ekibi, çocuklar için özel olarak düzenlediği etkinliklerle onların yüzlerini güldürdü. Renkli aktiviteler ve eğlenceli oyunlarla dolu program çocukların hafızalarına kazınırken, gönüllüler de çocukların mutluluğuna ortak oldu. Gönüllülük ekibi, okulun bahçesinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenledi. Çocuklar, yüz boyama etkinlikleri ve müzikli oyunlarla coşkulu anlar yaşadı. Etkinlikler, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine de katkı sağladı. Yüzleri boyanan ve dans ederek eğlenen öğrenciler, günün tadını doyasıya çıkardı. Rengarenk çizimler ve canlı müzik, okul bahçesini adeta bir şenlik alanına çevirdi.