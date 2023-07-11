Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya gelen Damla Gönüllüleri Menteşe’de Muğla’nın kültürel değerlerini tanıyarak, hayvan bakımevini ziyaret edip, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidanları suladılar.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 7-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi çerçevesinde Muğla’ya gelen 40 gönüllü genç sosyal sorumluluk projeleri yaparak Muğla’nın kültürel güzelliklerini keşfetmeye devam ediyor. 9 Temmuz Pazar günü Menteşe Kızıldağ mesire alanında Şahidi Yurdunda misafir olan depremzede çocuklar ile etkinlikler düzenleyip çevre temizliği yapan gençler öğleden sonra şehit aileleri ziyaretinde bulundu. Ardından Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçesini gezerek doğa ile iç içe zaman geçiren gençler dönüş yolunda Kerimoğlu Türküsü Evi’ni ziyaret ettiler.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi’nde görsel sanatlar etkinliğine katılan gençler, Menteşe’deki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda fidanları sulayıp Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerinden orman yangınları hakkında bilgi aldı. Akçaova Mahallesi’nde bulunan hayvan bakımevi ziyareti ile programa devem eden gençler, bakımevinde görevli veteriner hekimlerden bakımevi hakkında bilgi aldı. Günün sonunda Ormancı Türküsü’nün yakıldığı Belen Kahvesi’ni gezen gençler yöre halkından ormancı türküsü hikayesini dinleyip sohbet etme fırsatı yakaladı.