Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde ‘Damla gönüllülük hareketi’ projesi Muğla’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünü tarafından yürütülen Damla Gönüllülük Hareketi Projesi çerçevesinde 40 kız gönüllü ve 4 koordinatör Muğla’ya geldi.

7-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek olan projenin amacı, Muğla’nın insanları ile gönül bağı oluşturarak, yüzlerinde tebessüm olmayı, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfederek, Muğla’nın kültürel değerlerini ve güzelliklerini anlamlı bir şekilde aktarıp, sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirmek.

Türkiye’nin dört bir yanından Muğla’ya gelen gençler Menteşe Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdunda konaklayacak ve 10 gün boyunca yoğun bir program eşliğinde yeryüzü cenneti Muğla’nın kültürel ve tarihi değerlerini tanıyacaklar, sosyal sorumluluk etkinlikleri ile farkındalık, gerek şehit, gazilerin ve engelli bireyler ile vakit geçirme imkanı bulacaklar.

10 gün sosyal sorumluluk etkinlikleri yapılacak

Kızıldağ Mesire alanında depremzede çocuklar ile etkinlikler yapılarak, çevre temizliği ile üçüncü güne başlayacak olan katılımcılar, şehit aileleri ziyaretlerinde bulunacak ve ardından Yerkesik Mahallesinde bulunan Lavanta Bahçesine bir gezi düzenleyecekler.

Valilik ziyareti, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanındaki fidanların sulanması ve bakımının ardından Belen Kahvesi gezisi ile dördüncü günü geride bırakacak olan katılımcılar, 11 Temmuz Salı günü Ula Göletinde doğa ile iç içe kahvaltı, doğa yürüyüşü yapıp kuş yemliği etkinliği düzenleyerek yapılan kuş yemliklerinin asımını gerçekleştirecekler.

12 Temmuz Çarşamba gününe Köyceğiz Pınarköy’de köy çocukları ile camide etkinlikler düzenleyerek başlayacak olan katılımcılar, Yuvarlakçay gezisi, Caretta Caretta Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret edip İztuzu plajinda sahil temizliği ve uçurtma şenliği düzenleyecekler. Yedinci güne Milas İkizköy Çomakdağ’da yöre halkı ve çocuklar ile etkinlik düzenleyecek olan katılımcılar, Kaymakamlık, Rehabilitasyon merkezi, gaziler derneği ziyareti ile günü tamamlayacaklar.

Sekizinci günü Fethiye Nursel Özdemir Engelli Okulunda çocuklarla etkinlikler düzenleyecek, Seydikemer Saklıkent ve Yaka Park gezisi ile geçirecek olan katılımcılar, 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaris sahil temizliği ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma Programına katılacak ve 16 Temmuz Pazar günü memleketlerine hareket edecekler.