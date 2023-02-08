Erzurum ili Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliğince deprem bölgesine destek için gıda ve giysi kolilerinin yer aldığı tırlar, yola çıktı.

Erzurum ili Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliğince deprem bölgesine destek için gıda ve giysi kolilerinin yer aldığı tırlar, yola çıktı.

Erzurum İli Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpunar, amaçlarının depremzedelere destek vermek olduğunu belirterek, zor günlerde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine öncelikli ihtiyaçlar olan gıda ve giysi desteği sağladıklarını belirten Akpunar, "Depremzedelerimiz için 100 battaniye, 3 tır su,20 bin ekmek, 10 adet jeneratör, 450 adet atkı, bere, çorap, 200 adet çocuk giysisi,300 adet erkek mont, 800 adet bayan elbise ve pardesü, 350 çift çocuk ayakkabısı, yaklaşık 2 bin kilogram peynir gönderimi sağladık ve aracımız yola çıktı" diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Akpunar, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralı olanlara şifa diliyorum. Ülkemize ve depremzedelere tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum” dedi.