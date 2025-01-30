Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) bölgesel istişare toplantılarının beşincisi Trabzon’da gerçekleştirildi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Karadeniz’in sadece çay ve fındık ile anılmaması gerektiğini, Karadeniz’in coğrafyasıyla, yaylalarıyla, meralarıyla, otlak alanlarıyla hayvancılık için zengin bir kaynağa sahip olduğunu söyledi.

"Küçükbaş varsa tarım vardır, küçükbaş varsa gıda vardır" diyen Nihat Çelik, "85 milyon nüfusumuzun gıdasını ve gıda güvencesini sağlamak üzere her bölgeye bu görev düştüyse de Karadeniz insanına, çiftçisine bu görev fazlasıyla düşmektedir. Karadeniz denildiği zaman coğrafyasıyla, yaylalarıyla, meralarıyla, otlak alanlarıyla zengin bir kaynağa sahip bir bölgedir. Dolayısıyla Karadeniz sadece çay ve fındık ile anılmamalıdır. Üretim seferberliği içerisinde özellikle küçükbaş hayvancılığın gelişmesine, büyümesine ve üretimin arttırılmasına önem verilmesini istirham ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebimiz; eskiden uyguladığı gibi genç çiftçi hibe projelerinin tekrar hayata geçirilmesini, özellikle küçükbaş hayvancılıkta istenilen seviyeye çıkaramadığımız bu bölgeler için pilot bölge kapsamına başta Karadeniz’deki illerin tüm planlanmasının şartıyla bakanlarımızdan ve hükümetimizden talep ediyoruz" diye konuştu.

Trabzon İl Temsilcisi Arslan Çalık ve diğer bölgelerden gelen il birlik temsilcilerinin de katıldığı program, Başkan Çelik ve il yöneticileri arasında yapılan istişare toplantısının ardından sona erdi.