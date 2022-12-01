Çarşamba Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Damdaki Pazarlık’ tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturacak.

Çarşamba Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel ‘Damdaki Pazarlık’ tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturacak.

Çarşamba Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel sahnelenecek ‘Damdaki Pazarlık’ adlı tiyatro oyununu Çarşambalılarla buluşturacak. 3 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinliğe tüm vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Yöneten koltuğunda Hüseyin Kurt’un oturduğu komedi türündeki tiyatro oyununda; Hüseyin Kurt, Semih Cengiz, Cemil Yıldız, Asena Semiz, İsa Bektaş, Yahya Balcı, Anıl Pala oyuncular olacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel, bir tiyatro oyununda vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Biz, birken, yan yanayken çok güzeliz. Dünya Engelliler Günü’nde farkında olup engelleri birlikte aşalım. Sevginin, iyiliğin, azmin bütün engelleri aşacağını biliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, 3 Aralık’ta Cemil Şensoy Kültür Merkezi’mizde ‘Damdaki Pazarlık’ tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum” dedi.