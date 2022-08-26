Samsun’un Yakaket ilçesinde dambılın içine saklanmış 58 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un Yakaket ilçesinde dambılın içine saklanmış 58 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları neticesinde uyuşturucu hap satışı yaptığı ileri sürülen Y.Ö isimli şahıs ekiplerce takibe alındı. Takibe alınan Y.Ö., bugün İstanbul’dan gelen otobüsten kendisine gelen çuvalı teslim aldı. Polis ekipleri çuvalı teslim alan Y.Ö’yü durdurarak çuvalda arama yaptı. Çuvalda elbiselerin içerisinde bulunan 2 adet plastik dambıldan şüphelenen ekipler, bunların içini açtı. Dambılın ağırlık setinin içine gizlenmiş 3 ayrı paket halinde peçeteye sarılmış 58 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.