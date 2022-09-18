Tebessüm ettiren o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi

Eflani’de Nurşen Demirtaş ile dünyaevine girmeye hazırlanan Hakan Özen’in arkadaşı Nurullah Soydan, düğün konvoyunun önünü vinçle kesti. Araçtan inen damat, "Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" notunun yer aldığı kağıttaki mandallara para taktı.

Karabük’ün Eflani ilçesinde vinç ile gelin arabasının önünü kesen damadın arkadaşı, istediği bahşişi aldı.

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