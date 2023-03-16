Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açan gelin ve damadın yanı sıra iki kişiye adli ve idari para cezası kesildi.

Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünya evine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı. Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı. Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı. En mutlu günlerini tehlikeye atan çiftin bu kadarına da ‘pes’ dedirten görüntüleri ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatan jandarma ekiplerince, gelin ve damat ile birlikte toplam 4 kişiye ruhsatsız tabanca ve genel güvenliği tehlikeye atmaktan adli ve idari para cezası kesildi.