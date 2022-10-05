Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde mutlu bir birlikteliğe imza atan Çağdaş ve Yaşiye Sıtkı çiftine gelinin sağdıçlarından beklenmedik bir sürpriz geldi. Damadın arkadaşlarının sürpriz yapmasına alışık olunsa da gelinin arkadaşlarından gelen sürpriz şaşırttı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde mutlu bir birlikteliğe imza atan Çağdaş ve Yaşiye Sıtkı çiftine gelinin sağdıçlarından beklenmedik bir sürpriz geldi. Damadın arkadaşlarının sürpriz yapmasına alışık olunsa da gelinin arkadaşlarından gelen sürpriz şaşırttı.

Gelinin arkadaşları kendi arabalarını süsleyerek konvoya eşlik etti, düğün töreninde ise cama yazdıklarını hediye ettiler.

Kendi aralarında espri konusu olan "Ben Sana Evlenme Diyorum", "Elveda Sağlık Ocağı", "Elveda Tavuk Dürüm, Hoş Geldin Salçalı Makarna", "Gruptan Ayrıldı Son Görülme" yazılarını süsledikleri arabalarının arkalarına da yazan Ayşenur Taylan ve Büşra Atla düğünün ortasında ise damada önlük takıp oklava verirken, geline de salça ile makarna hediye etti. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde davetliler de şaşkınlığını gizleyemedi.

Farklılık yapmak istediklerini belirten Büşra Atla, “Evlenen Yaşiye arkadaşımızın sağdıcıyım. Burada anlamlı sözler yazdırdık. Belki kimse anlamayacak ama bizim için çok anlamlı. Sındırgı’da hiç yapılmamıştı. Ben görmemiştim. ’Bir farklılık yapalım’ dedik. Hep damadın sağdıcından böyle şeyler geliyor, bir defa da biz ilginç etkinliğe imza atalım istedik” dedi.

Sürekli erkeklerin düğünlerde sürpriz yaptığını söyleyen Ayşenur Taylan ise, “Kız tarafı olarak farklı bir organizasyon yaptık. Hep erkekler yaparken görüyorduk. Biz de kızlarla birlikte yapmaya karar verdik” diye konuştu.

Çağdaş Sıtkı ise, "Organizasyon bayağı değişik oldu. Bir anda gelişti. Şaşırdık. Etkinlik güzel olduğu için mutluyuz" ifadelerini kullandı.