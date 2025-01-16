Mersin ve Adana’da damatları Mehmet Tehçi tarafından öldürülen Yusuf, Hüsne, Semiha, Ferdane ve Fatih İsmail Tehçi’nin cenazesi memleketleri Osmaniye’de toprağa verildi.

Dün sabah, Mersin’in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi (43), amcasının kızı ve 3 çocuğunun annesi eşi Ferdane Tehçi’yi (37) bıçakla, kayınpederi Yusuf Tehçi (64) ile kayınvalidesi Hüsne’yi (61) boğazını keserek, halası Semiha Tehçi’yi (53) kalbinden bıçaklayarak, kayınbiraderi İsmail Tehçi’yi boş bir arazide vurarak öldürmüştü. Daha sonra Osmaniye’de oturan akrabalarını öldürmek için yola çıkan Tehçi, Adana’nın Ceyhan ilçesinde yakalanmıştı.

Aile üyelerinin cenazeleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Katliama kurban giden aile üyeleri kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye merkezde bulunan Tehçi Köyü Mezarlığına yanyana defnedildi. Jandarma mezarlık çevresinde güvenlik önlemi aldı.