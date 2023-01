Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, damar yırtılması ve genişlemesi olan iki hasta, Türkiye’de sayılı merkezde uygulanan EVAR ve TEVAR işlemiyle sağlığına kavuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan kalp merkezi, son dönemlerde yapılan başarılı tedavi yöntemleriyle adından söz ettiriyor. Son olarak ana damar yırtığı bulunan 6 çocuk babası Abdullah Tasan (53) isimli hastaya TEVAR ve damar genişlemesi bulunan 8 çocuk babası Hacı Çiçek (66) isimli hastaya ise EVAR işlemi uygulandı. Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin tarafından uygulanan TEVAR ve EVAR işlemi sonucunda her iki hasta da sağlığına kavuştu.

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp merkezi ile bölge illerine hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Bölgede ileri müdahale gerektiren hastaların kalp merkezine sevk edildiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Merkezimizde yapılmayan birkaç uygulama vardı, onlara da başladık. Bunlardan biri de EVAR ve TEVAR uygulamasıydı. EVAR ve TEVAR, herhangi bir ameliyata gerek kalmadan çatlamış ve ya genişlemiş damarlara müdahale yöntemidir. Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin, iki hastamıza başarılı müdahalede bulunmuştur. Bunlar konforlu ve hasta sağlığına ciddi etki eden işlemlerdir. Hiçbir hastamızı buradan başka bir ile sevk olmasını istemiyoruz. Kendi şehrinde ve kendi hastanesinde her türlü tedaviyi görsün istiyoruz” dedi.

“İki hastamızı da taburcu edeceğiz”

Her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr. Murat Sezgin ise “İlk hastamız damar yırtılması nedeniyle hastane aciline başvurdu. Hastamız şiddetli sırt ve göğüs ağrısı şikayetiyle gelmişti. Hastamıza 4 yıl önce hipertansif kalp hastalığı tanısı konulmuş. Tedavisine başlanan hastamız ilaçlarını kullanmamıştı. Biz devraldığımızda tansiyonu 200 civarında seyrediyordu. Tedavisine hızlı bir şekilde başlayıp, hastamızı yoğun bakıma aldık. Akşamında ise TEVAR işlemi kasıktan girerek anjiyo eşliğinde uygulama yaptık. Abdominal Aort Anevrizması ikinci hastamız ise halk arasında bilinen adıyla ‘karın damarında baloncuklaşma’ vardı. Bu hastayı da 5-6 aylık süredir takip ediyorduk. Bu hastamıza da EVAR işlemini uyguladık. İki hastamızın da her hangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Tedavi olan her iki hastamızı da taburcu edeceğiz” diye konuştu.

Uygulanan EVAR ve TEVAR işlemleri sonrası sağlığına kavuşan hastalar ise operasyonu gerçekleştiren doktor ile hastane yönetimine teşekkür etti.