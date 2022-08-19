Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan İsmail Demir “Kasten adam öldürme” suçundan, kayınbirader Beyhan Demir ise “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanırken Gönül Ağbaş’ın ise serbest bırakılmasına karar verildi.

Gönül Ağbaş ile ağabeyi Demir’in içinde bulunduğu 27 AHY 989 plakalı ticari araç ile karşı yönden gelen Halil Ağbaş’ın kullandığı 27 AHG 622 plakalı motosiklet mahalle girişinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçla motosiklet yol kenarına savrulurken, motosikletten düşen Halil Ağbaş hafif yaralandı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren Gönül Ağbaş olay yerinde bayılırken, kazayı duyan kayınpeder İsmail Demir aracıyla olay yerine geldi. Damadıyla tartışan Demir, Halil Ağbaş’a yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sırasöğüt Mahallesi yakınlarında 2 gün önce yaşandı. İddiaya göre, Gönül Ağbaş’a şiddet uygulayan Halil Ağbaş, eşini fuhuş yapmaya zorladı. Ağabeyi Beyhan Demir’i arayan 4 çocuk annesi Ağbaş, kendisini babasının evine götürmesini istedi. Kız kardeşinin yardım çağrısı üzerine Gaziantep’e gelen Beyhan Demir, kız kardeşini alarak Sırasöğüt Mahallesi’ndeki baba evine doğru yola çıktı.

Gaziantep’te 4 çocuk annesi kızını fuhuş yaptırmaya zorladığı iddiasıyla tartıştığı damadı Halil Ağbaş’ı öldüren İsmail Demir ile kayınbirader Beyhan Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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