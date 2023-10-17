Çanakkale’de il hakemliği yapan Fatih Yeni, kendi düğününde hakem arkadaşlarından kırmızı kart gördü. Yaşananlar, eğlenceli anlara sahne oldu.

Biga ilçesine bağlı Kayapınar köyünde yaşayan hakem Fatih Yeni, Gamze Gölçü ile dünya evine girdi. Kayapınar köyünde yapılan düğünde ise ilginç ve eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

İl hakemliği yapan Fatih Yeni’nin düğününe gelen hakem arkadaşları, çalan müziği bir anda düdük ile susturarak damada kırmızı kart göstererek, ’bekarlar liginden’ ihraç etti.

Eğlenceli anlara sahne olan düğüne genç çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı.