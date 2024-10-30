Bursa’da bir arkadaş grubu, damat olan arkadaşlarına önce yumurta pişirtti. Daha sonra da halatla araba çektirdi. Damada yapılan işkence, izleyenleri hayrete düşürdü.

Bursa’da Mehmet Alıç (33) ve Elif Olgun (33) çifti hayatlarını birleştirdi. Düğün sonrası kolları sıvayan arkadaş grubu, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bulunan evin önüne giderek damat olan arkadaşları Mehmet Alıç’ı beklemeye başladı. Düğün bitimi eşiyle beraber evinin önüne gelen Alıç, karşısında arkadaşlarını görünce şaşırdı. Gelin arabasına halat bağlayan sağdıçlar, halatı damadın eline tutuşturarak aracı çekmesini istedi. Sağdıçlarını kırmayan damat, zorlansa da aracı güçlükle çekti. Daha sonra önüne gelen tüp ve tavayla beraber yumurta pişiren damat, yumurtayı önce kendisi yedi. Sağdıçlarını da unutmayan Alıç, yaptığı yumurtadan arkadaşlarına da ikram etti. Mehmet ve Elif Alıç çifti, yapılan çeşitli işkenceler sonrası dualar ve alkışlar eşliğinde evlerine girdi.