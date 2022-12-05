Türkiye’nin en kaliteli kefal balığı arasında gösterilen Muğla’nın Ortaca ilçesinde Dalyan kefalinin kilosu bölgede 50 liradan satılıyor.

Türkiye’nin en kaliteli kefal balığı arasında gösterilen Muğla’nın Ortaca ilçesinde Dalyan kefalinin kilosu bölgede 50 liradan satılıyor.

Yumurtlama döneminin de başlaması ile Dalyan kanallarında kefal balığında ciddi bir artış yaşanırken, Dalyan Kanalında ve Köyceğiz Gölü’nde balık üretimi yapan DALKO Merkezi ile şubelerinde kefal balığının kilosu 50 liradan vatandaşa direkt satılıyor. Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, bölge ve ülke insanının ucuz balık yemesini prensip olarak benimsediklerini belirterek, “Hala kooperatifin merkezinde ve şubelerimizde kilosu 50 liradan balık veriyoruz” dedi.

Kefal balığının yumurtlama döneminde olması nedeniyle Dalyan Kanalı ve İztuzu plajına da balık akını başladı. DALKO Başkanı Arif Yalılı, yıllardır olmasını istedikleri sistemin bu olduğunu belirterek, “Türkiye’de yasaların 3 santim olarak belirlediği tel göz genişliğini, ilk defa DALKO olarak biz 3,5 santime çıkardık şimdi de bunun mükafatını alıyoruz” dedi.

250 gramlık yumurtalı balıkların bu genişlikteki tel gözlerinden geçerek İztuzu Sahili’ne ulaşıp yumurtladığını belirten DALKO Başkanı Yalılı, “Bizimde istediğimiz sistem bu. Tel gözlerinden geçenleri, kanal kapısından geçenleri ve bizim açık bıraktığımız kapılardan geçen balıkları yumurtlayıncaya kadar mümkün olduğunca kontrol ediyoruz. İztuzu sahiline yumurtlamak için gelen balıktaki artış net olarak görülebiliyor. Ancak kaçak balık avlayanlar ne yazık ki boyut fark etmeksizin yumurtlayacak balığı yakalayıp satıyorlar, bunu Dalyan’da da bazı balıkçılarda görüyoruz. Kefalin 10-15 günlük bir yumurtlama dönemi var. Bu balıkların yumurtayı atıncaya kadar tutulmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.