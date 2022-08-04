Türkiye’nin en önemli doğal hazineleri arasında gösterilen Muğla’nın Dalyan Kanallarında meydana gelen sazlık yangınlarına müdahale de güçlük yaşanıyordu. Bölgede faaliyet gösteren Dalko Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde bulunan feribota, sazlık ve tekne yangınlarına müdahale için yangın söndürme düzeneği kurdu. Dalko ayrıca traktör tankerine de kurduğu düzenekle karada başlayacak yangınlara da ilk müdahalede bulunacak.

Türkiye’nin en önemli doğal hazineleri arasında gösterilen Muğla’nın Dalyan Kanallarında meydana gelen sazlık yangınlarına müdahale de güçlük yaşanıyordu. Bölgede faaliyet gösteren Dalko Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde bulunan feribota, sazlık ve tekne yangınlarına müdahale için yangın söndürme düzeneği kurdu. Dalko ayrıca traktör tankerine de kurduğu düzenekle karada başlayacak yangınlara da ilk müdahalede bulunacak.

Türkiye’nin en büyük dalyancılık sistemiyle yürütülen su ürünleri kooperatifi olan ve Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Çandır sınırları içerisinde faaliyet gösteren S.S. Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, muhtemel tekne yangını ve bölgede çıkacak diğer yangınlara müdahale etmesi için Kooperatif bünyesinde kullanılan Feribot’a ve traktör tankerine yangın söndürme düzeneği yaptı.

Kooperatifin bünyesindeki feribota bağlanan motor sayesinde, kanal suyu ile hortumun ulaşabildiği noktalardaki yangına ilk müdahalede bulunulabiliyor. Bu sistemin özellikle Dalyan Kanallarındaki sazlıklarda ve tekne yangınlarında büyük fayda sağlayacağı belirtiliyor. Traktör tankerine bağlanan sistem de yangınların ilk başladığı anda kısa sürede müdahale edilmesine olanak sağlayacak.

Konu hakkında açıklamada bulunan Dalko Başkanı Arif Yalılı bugüne kadar kanallarda tekne yangını yaşamadıklarını belirterek, “Ama hiç yaşamayacağız anlamına gelmiyor. Dalyan kanalında olan bir tekne yangınında veya Dalyan Kanalları ile Göl Kenarında meydana gelebilecek yangınlarda ulaşabildiğimiz yerlere müdahil olma adına bunu yaptık” dedi.

“Aynı bir Orman yada Belediye itfaiye aracı gibi, hortum ekleyerek istediğimiz yere götürebiliyoruz” diyen Arif Yalılı, “İnşallah yangın yaşamayız ama yaşadığımız anda da elimizde böyle bir şeyin olması daha farklı olur” dedi.

Çandır’a en yakın yangın söndürme bölgesinin yaklaşık 10-15 kilometre mesafedeki Sultaniye’de olduğunu belirten Arif Yalılı, “Tankere bağladığımız motor da karada yangına ilk müdahale de söndürme teşebbüsünde inanılmaz şekilde bize destek verecek. Bölgemiz çok hassas bölge, 40 yıldır yangınlarla uğraşıyoruz” dedi.