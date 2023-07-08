Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen 26’ncı Tarım, Çevre ve Turizm Festivali çerçevesinde Ortaca’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Dalyan kanalında kanal dip temizliği gerçekleştirildi.

Kanal temizlik ve yangın söndürme teknesi ile yapılan Dalyan Kanalı dip temizliğinde cam şişeler, pet şişiler, araba lastikleri, ağ, alüminyum ve teneke kutuları ile giyim eşyaları dalgıçlar tarafından çıkarılarak tekneye teslim edildi.

Etkinliğe Ortaca Belediye Meclis üyesi Volkan Metin, Belediye Başkan Yardımcıları, DALKO Başkanı Arif Yalılı, Belediye personelleri ve dalgıçlar katıldı.