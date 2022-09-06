Ortaca Belediyesi, her yıl binlerce turisti ağırlayan Dalyan Kanalı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ortaca Belediyesi, her yıl binlerce turisti ağırlayan Dalyan Kanalı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Köyceğiz Gölü’nü dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile birleştiren, 180 kuş türüne ev sahipliği yapan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turiste kapılarını açan Dalyan Kanalı, labirent görünümündeki sazlıkları ile hayran bırakıyor. Bu çerçevede harekete geçen Ortaca Belediyesi ise doğal güzelliği ile dikkat çeken Dalyan Kanalı’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde olduğu gibi kanal içerisinde de rutin temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, sazlıklarla dolu kanal içerisinde yüzey temizliği gerçekleştirdi.

Temizliğin sadece karada olmadığına dikkat çeken Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Bizim ‘Kanal Temiz’ idealimiz var ve bu ideale ulaşmak için tüm çalışma arkadaşlarımla özverili çalışmalar yürütüyoruz. Temizlik sadece karada olmuyor. Kaunos Kral Mezarları’nın önünden geçen Dalyan Kanalı’nda da haftalık rutin temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemize ait temiz enerjili yani elektrikli teknemizle temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu teknemizin adı ‘Kanal Temiz’. Teknemize bu ismi vermemizdeki amaç ise fosil yakıt kullanımına dikkat çekmek içindi. Ayrıca kanal temizliğimizi de bu tekneyle yaparak adına uygun iş yapmış oluyoruz” dedi.

Temizlik sonrası çıkan çöplerde çoğunlukla pet şişe ile karşılaştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Uzundemir; “ Sevgili hemşerilerimizi uyarmak istiyorum. Her zaman söylendiği gibi kirletmemek temizlemekten daha ucuz. Lütfen kanalımıza sahip çıkalım. Temizlikte ağırlıklı olarak pet su şişesi ile birlikte maalesef inşaat malzemelerine kadar birçok çöp çıkıyor. Bu çöplerin büyük çoğunluğunu geri dönüşüme gönderiyoruz. Ancak tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını ve yerlere çöp atmamasını rica ediyorum. Sevdamız Ortaca ve bu sevdamız için hep birlikte duyarlı olalım” şeklinde konuştu.