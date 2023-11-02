DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından desteklenen çalışmalar arasında yer alan Dalyan Deltası, Dim Mağarası, Sillyon Antik Kenti’ndeki 3 önemli projede araştırmacı ve yürütücü görevi üstlenen Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, başarıyla yürüttüğü önemli çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde sürdürdüğü birçok çalışmanın başarı ile sonuçlanmasından dolayı birçok projesi onaylanan Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, yeni 3 çalışmasını aralıksız devam ettiriyor. Denizli il ve ilçe merkezlerinde yaptığı yüzeysel ve coğrafi çalışmalarının yanı sıra çevre illerdeki projelerde de yerini alan Dr. Öğr. Üyesi Akşit, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekli "Dalyan Deltası ve İztuzu Plajının Korunması Projesi" yürütücü olarak üstlendi. Ayrıca Dim Mağarası’ndan (Alanya-Antalya) Alınan Dikit Örneklerinin Yaş, Jeokimya ve Petrografik Analizleri ile Anadolu’daki Holosen İklim Değişimlerinin Araştırılması konulu proje ile BAP "Sillyon Antik Kentinde (Karahisar-ı Teke) Türk-İslam Dönemi İzleri ve Bu İzlerin Bölgenin Biçimlenmesindeki Etkileri" projesinde araştırmacı olarak görev sürdürüyor. Dr. Akşit’in Denizli başta olmak üzere bölgede sürdürdüğü birçok proje ile Türkiye’deki fiziki coğrafya araştırmaları açısından rol oynamasına ve bölgenin yeniden şekillenmesine katkı sağlanması bekleniliyor.

Öte yandan, Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit’in koordinatörlüğünde bulunan ve destekli öğrenci projelerinde ise Işılsu Doğan, “Sağlıklı yaşam için biyoklimatik konfor alanlarının belirlenmesi: Denizli örneği, Hatice Tasasız, “Yukarı Dalaman havzasının doğal ortam şartlarının su kalitesine etkisi”, Sultan Karabacak da İklim Değişmelerin de Dendrokronolojinin yeri konulu projeleri sürdürüyor.

Diğer kardeş bölümler ile birlikte hareket ettiklerini projelerin olduğunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Akşit, “Arkeoloji ve Biyoloji bölümünde yer alan arkadaşlar ile birlikte yürüttüğümüz önemli projelerimiz var. Gerekli koruma çalışmalarını sürdürüyoruz. Proje Dr. Oruç Baykara yürütücülüğünde iki yıl sürecek bir çalışma olup gayet iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bu proje İsviçre, İngiltere ve Tayvan desteklidir. Bunun yanında Kültür Bakanlığı ile üniversitemiz BAP destekli bir projemiz var. Silyon Antik Kenti kazı çalışmalarını fiziki coğrafya açısından inceliyoruz. Yerleşiminde ve gelişimin de fiziki ortam şartlarının rolünü ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir diğer projemiz ise Dalyan deltası ve caretta caretta ile ilgilidir. Bunların yaşadığı alanlarda kum boyutu ve denize yakınlığı belirlendi. Şu anda Dalyan Deltasının iklim ve insan faktörlerine bağlı bir çalışmamız oldu. Çevre Bakanlığı destekli dalya deltasının koruması konulu bir projemizde devam ediyor” ifadelerini kullandı.