Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, buz lazer uygulamasının son derece işe yarar sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, buz lazer uygulamasının son derece işe yarar sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

Buz lazer epilasyonun en iyi yanının, tüm cilt tiplerinde ve hem erkek hem de kadınlarda işe yaraması olduğunu kaydeden Dalmış, ağrılı olabilen ve tamamlanması yıllar alabilen elektroliz gibi daha invaziv yöntemlere harika bir alternatif olduğunu kaydetti. Dalmış, “Buz lazer epilasyon, vücuttaki istenmeyen tüyleri almanın güvenli ve etkili bir yöntemidir. Yüz, kollar, bacaklar ve sırt dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölgesinde kullanılabilir. Dolayısıyla günümüz koşullarında buz lazer epilasyon işleminin son derece işe yarar bir uygulama olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu noktada tercih edeceğiniz ekibin alanında uzman olmasına dikkat etmeniz de gerekmektedir. Seans sayısı, kaç tüyün alınmasını istediğinize bağlı olacaktır. Ne kadar çok seansa ihtiyaç duyulursa, seans başına maliyet o kadar yüksek olur. Buz lazer epilasyon, tedavi edilen alan başına yaklaşık 30 dakika ve hazırlık süresi için 10 dakikaya kadar sürer. Bu noktada buz lazer epilasyon uygulamasının sonuçlarını pratik bir şekilde ortaya koyduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Buz lazer epilasyon işleminin konforlu bir uygulama olduğunu da rahatlıkla ifade edebiliriz. Esasında bu durum Ankara gibi büyük şehirlere buz lazer epilasyon uygulamalarına olan ilgiyi de arttırmaktadır. Özellikle Ankara buz lazer epilasyon konusunda son zamanlardan sıklıkla karşımıza çıkan bir kent konumunda yer almaktadır. Buz lazer epilasyon işlemiyle istenmeyen tüylerinizin tamamının kalıcı olarak alındığından emin olmak istiyorsanız, yoğun atımlı ışık veya elektroliz gibi diğer tedavilerin yanında da kullanılabilir. Buz lazer epilasyon, cildi donma noktasının altına soğutarak çalışır. Bu da kıl köklerinin hareketsiz kalmasına neden olur. Buz lazer epilasyon, istenmeyen tüylerinizi artık evde ve bir kliniğe gitme maliyetinin çok altında tedavi edebileceğiniz anlamına gelir. Buz lazer epilasyonun sonuçları kişiden kişiye değişir. Garantili bir yöntem değildir ve herkes için çalışmayacaktır. Bununla birlikte, birçok insan bu tedaviden harika sonuçlar almıştır” dedi.