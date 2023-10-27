Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümleri ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen örtü altında tazeliğine tazelik katmaya devam ediyor. Hem yurt içi hem de yurt dışında sofraları tatlandırmaya devam eden Sultaniye üzümlere gözleri bakan üreticilerin yoğun çabasıyla hasadın aralık ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 20 Ağustos’ta başlayan üzüm hasadı sezonun çoktan bitmesine rağmen örtü altındaki bağlarda devam ediyor. Örtü altında ilk günkü tazeliklerini koruyan Sultaniye üzümler değerine değer katmaya devam ediyor.

Üzüm bağlarında bir yandan ihracata yönelik üzümler kesilirken bir yandan da yurt içi pazarlar için kesimler devam ediyor. Sarıgöl ve çevresinde kesimlerin devam etmesinin yanında daha güzel fiyatla üzüm satmak isteyen üzüm üreticileri bir yandan bağlarındaki üzümlerin bakımlarına da titizlikle devam ediyor. Sarıgöllü üreticiler, son üzüm kesilene kadar sofralara taze üzüm göndermeye devam edeceklerini belirtti.

Koruma amaçlı olarak üzüm bağlarının üzerlerine örtülen beyaz kanaviçeler de üzüm kesimlerinin tamamlandığı bağlardan toplanmaya devam ediyor.