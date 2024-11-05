Manavgat’ta park ettiği aracından inen ve tali yola geçmek isterken seyir halindeki kamyonetin kasasına çarparak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan feci kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. D-400 kara yolunda Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Önder Bay (50), Ulualan mevkisine geldiğinde aracını emniyet şeridinde park etti. Aracından inen ve refüjden karşıya geçmek için hareketlenen Önder Bay, o sırada tali yolda seyir halindeki Mustafa K.’nin kullandığı 07 LAZ 74 plakalı kamyonetin kasasına başını çarptı.

Gaziantep’te toprağa verildi

Çarpmanın ardından refüje düşen ve ağır yaralanan Önder Bay, olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile gelen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak memleketi Gaziantep’e götürülen Önder Bay’ın cenazesi ikindi namazının ardından Şahinbey Yeşilkent Mezarlığı’nda toprağa verildi.