Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karadeniz’de dalgıçlar tarafından yapılan dip temizliğinde otomobil lastikleri ve birçok zararlı atığın çıkması dikkat çekti.

Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıçları tarafından deniz temizliği yapıldı. Yaklaşık 45 dakika süren temizlikte denizden birçok çöp çıktı. Canlıların hayatını tehlikeye sokacak çok sayıda plastik, metal şişeler, cam atıklar ile araba lastikleri dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Dalgıçlar denizde temizlik yaparken minik öğrenciler ise karada çevre temizliği yaptı. Öğrenciler atılan çöplerin canlıların hayatlarını tehlikeye soktuğunu ifade etti.

"Aklımıza gelebilecek her türlü çöpleri atmışlar"

Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ise "Türkiye Çevre Haftası’nı icra etmekteyiz. Cumhurbaşkanımız 2022 yılında yayınlamış olduğu bir genelgeyle Türkiye Çevre Haftası her sene bir tema ile yürütülmektedir. Bu seneki temamızda ‘Temiz Deniz, Temiz Dünya’ adında Türkiye Çevre Haftası icra etmekteyiz. Burada öğrencilerimize çevre kirliliği, çevre temizliği ile ilgili bilinç oluşturma açısından dalgıçlarımız denize dalarak deniz temizliği yaptılar. Her çeşitten atık bulunmakta. Özellikle meteorolojik olaylarda çevremize son zamanlarda ani su baskınları, heyelanlar gördüğümüz zaman değişen iklim değişikliği ile beraber hayatın çevre olaylarıyla alakalı ne kadar etkin olduğu etkin ortaya çıkmaktadır. Dünyamızda yaşanabilir bir ortam olması için çevre kirliliğine hassasiyetle bakmalıyız. Tuğla, beton parçası, araç lastiği, içki şişeleri, halı ve bez parçası, ağaç, ip, yani aklımıza gelebilecek her türlü çöpleri atmışlar. Bu normal şartlarda insanların yapmaması gereken bir hadisedir. Hiçbir insanın bu kadar duyarsız olmaması lazım. Deniz kirlendiği zaman, hayatımız ciddi miktarda etkilenmektedir. Aynı zamanda deniz temiz hava için bir üretim alanıdır" dedi.

"İş birliği yapmalıyız"

Belediye bütçelerinin neredeyse üçte birinin kent temizliğine ayrıldığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise “Sıfır atık ve geri dönüşümle bu bütçeyi en aza indirgeyip, oradan ayrıca gelir de elde edebiliriz. Hem sıfır atıkta hem geri dönüşümde hem de kaynakta ayrıştırma konusunda kentlilerle iş birliği yapmalıyız. Bunun için de hem eğitim hem de dayanışmayı ön plana çıkarmalıyız. Bu etkinlikte de tam olarak bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz. Samsun Valiliği başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla bu iş birliğini devam ettireceğiz. Temiz bir kentte yaşamanın ne denli önemli olduğunu, gençlerimiz de yakınlarına anlatmaya devam ediyor” ifadelerine yer verdi.