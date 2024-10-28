Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle su altında Türk bayrağı açtı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde su altında Türk bayrağı açtı. Halfeti’de tekneyle yarısı su altında olan cami minaresiyle ünlü Savaşan Mahallesi’nin olduğu bölgeye giden dalgıç polisler, yüzerek minarenin bulunduğu yere gitti. O noktada dalış yapan polisler, su altında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.