Karadeniz’de yunus balığı dalgalara yenilerek karaya vurdu. Sahile vuran yunus balığı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Altay Kar Fırtınası, Karadeniz’in hırçın suların da etkili oluyor. Karadeniz’de ki fırtına nedeniyle dalga boyu 3 metreyi bulurken, dalgalar denizdeki yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu sebeple Yunus balığı, Karadeniz’in sert dalgalarının kurbanı oldu ve Çuhallı Plajında karaya vurdu. Sahilde, karaya vurmuş yunus balığını gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise balığı cep telefonları ile fotoğraflarını çekti.