Trabzon’da yaklaşık iki metreyi bulan dalgaları gören vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, bazıları dalga boyuna aldırış etmeden yakın mesafeden görüntü almaları dikkat çekti.

Sivas’ın Yıldız’ında kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı Sivas’ın Yıldız’ında kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

Ortahisar ilçesi Ayasofya-Beşirli arasındaki ’Uzunkum’ olarak anılan sahil şeridinde gezinen vatandaşlar yaklaşık iki metre boyundaki dalgaları seyrederken, bazıları da o anı görüntülemek için cep telefonlarına yöneldi. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan dalgaları yakından görüntülemeye çalışması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da dalgaların getirdiği yakacakları topladı.

Kaynak: iha