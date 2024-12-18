Trabzon’da yaklaşık iki metreyi bulan dalgaları gören vatandaşlar o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışırken, bazıları dalga boyuna aldırış etmeden yakın mesafeden görüntü almaları dikkat çekti.

Ortahisar ilçesi Ayasofya-Beşirli arasındaki ’Uzunkum’ olarak anılan sahil şeridinde gezinen vatandaşlar yaklaşık iki metre boyundaki dalgaları seyrederken, bazıları da o anı görüntülemek için cep telefonlarına yöneldi. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırmadan dalgaları yakından görüntülemeye çalışması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da dalgaların getirdiği yakacakları topladı.