Antalya’da yapılması planlanan Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası, dalga boyutlarının istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yer değişikliğine gitti.

Antalya’da yapılması planlanan Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası, dalga boyutlarının istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yer değişikliğine gitti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından 31 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan yarışlar için 30 sporcu Kleopatra Plajı’nda bir araya geldi. Sabah saatlerinde plajda bir araya gelen sporcular antrenman yaparken dalgaların gerekli boyutlara oluşmasını bekledi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede zaman zaman yağış kendini gösterdi. Belirli aralıklar oluşan dalgalarda sporcular antrenmanla sörf yapmanın keyfini yaptı. Gün boyu dalga boyutları istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle şampiyonada yer değişikliği yapıldı. Türkiye Sörf Şampiyonası uygun şartların oluşması halinde yarın Antalya Konyaaltı Plajı’nda yapılması bekleniyor.