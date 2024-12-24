Adana’nın Kozan ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi İtfaiye ve AKOM ekiplerince kurtarıldı.

Tufanpaşa Mahallesi Sarıca Sokakta evden kaçan "Tarçın" isimli kedi için sahibi 112 Acil’den yardım istedi. Çam ağacına tırmanıp mahsur kalan kedi için ihabrla gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediye AKOM ekipleri seferber oldu. Kediyi 15 metre yüksekten kurtaran itfaiye ekipleri sahibine teslim etti. Kedisine kavuşan genç kız göz yaşlarını tutamadı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.