Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve Millî Eğitim Müdürü Necati Yener ile birlikte Sivas Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.

MEB Robot Yarışmasında “DALAN58” isimli robot ile Su Altı Aracı (ROV) kategorisinde tüm robotlar içerisinde En İyi Tasarım Ödülünü alan öğrencilerle bir araya gelen Vali Şimşek, tebriklerini ileterek, proje hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Daha sonra atölyeleri ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Şimşek, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya geldi.

Şimşek, öğretmenlerle sohbet ederek, görüş öneri ve taleplerini dinledi.

Metal Teknolojileri Öğretmeni Celalettin Çınar ise Şimşek’e kendi yazdığı "Yüzüncü Yıl Marşı" şiirinin yer aldığı tablo hediye etti.