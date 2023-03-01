Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla’nın coğrafi işaret tescili bekleyen yöresel ürünlerinden Dalaman Kaya İncirinin yaygınlaştırılması için başlattığı proje çerçevesinde bin 470 adet incir fidanını toprakla buluşturdu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla’nın coğrafi işaret tescili bekleyen yöresel ürünlerinden Dalaman Kaya İncirinin yaygınlaştırılması için başlattığı proje çerçevesinde bin 470 adet incir fidanını toprakla buluşturdu.

Üretime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla üreticisinin deprem bölgeleri için yaptığı katkıların çok değerli olduğunu söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İncir Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ‘İncir Yetiştiriciliği’ projesi Dalaman’ın Taşbaşı, Kayadibi, Kızılkaya, Sabunlu, Dariyeri, Kavacık, Çöğmen, Elcik, Bozbel, Gürleyik ve Narlı mahallelerinde devam ediyor. Proje çerçevesinde bin 470 adet ‘Dalaman Kaya İnciri fidanı toprakla buluştu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak deprem bölgelerinde yaşayan afetzedeler ve afeti yaşayan illerden Muğla’ya gelen vatandaşlar için ayrı ayrı kampanyalar başlattıklarını ve bu çalışmaların uzun bir süre devam edeceğini söyleyen Barış Saylak, “En anlamlı bağışlardan biri de Muğla balıkçılarının yaptığı yardım oldu. Şimdi de süt üreticilerimizle bir kampanya başlattık. Üreticilerimiz, 1 Mart’ta üretilen sütlerini depremzedelerimiz için bağışlayacak. Sütler peynir yapılacak ve depremzedelerimize dağıtılacak. Ayrıca her üreticimiz, ürettiği zeytinyağından bir şişe vererek afet mağduru kardeşlerimize katkı sunacak” dedi.

“Her zamankinden daha fazla üretmek zorundayız”

Yaşanan depremin aynı zamanda önemli ölçüde tarımsal kayba da yol açtığını belirten İl Müdürü Barış Saylak, “Türkiye’nin tarımsal GSMH’nın yüzde 17’sini üreten bölgede, şu anda tarımsal üretim durmuş vaziyette. O bereketli ovalar, OSB’leriyle ünlü şehirlerimizde üretim çarkları bir süre daha dönemeyecek. Bu nedenle biz her zamankinden daha fazla üretmeye mecburuz. Bunun için daha çok çalışacak ve daha çok üreteceğiz. Bugün de burada önemli bir ürünümüz olan Dalaman Kaya İnciri fidanlarını tamamı hibe olmak üzere üreticilerimize dağıtıyoruz. Vatanımız için çok daha fazla üreteceğiz” dedi.