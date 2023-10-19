Muğla’nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.K.T.yönetimindeki 48 RZ 920 plakalı otomobil sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu, Kayacık Sahili’ne giden yolda köprüden su dolu kanala uçtu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine yetkililer gelirken, sürücü R.K.T’nin yanı sıra, aynı araçta bulunan S.K.yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.