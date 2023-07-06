Dalaman Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü tarafından Dalaman’da temizlik ve düzen kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde tüm şehir baştan aşağıya temizlendi.

Dalaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dalaman’ın her köşesinde temizlik ve düzen sağlamak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri tarafından şehir merkezinde çöpler toplanıp arsa ve şehir içinde kalan arazilerdeki otlar temizlenerek olası yangına karşı da tedbir alındı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Temizlik İşeri Müdürlüğü temizlemek kadar temiz tutmanın önemli olduğuna değinerek vatandaşların çevreye duyarlı olmalarını istediler.