Muğla’nın Dalaman ilçesinde "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" ve "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında okul aile birliği başkanlarına yönelik bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Dalaman’da, okullarda hijyen standartlarının yükseltilmesi ve güvenli gıda temininin sağlanması amacıyla okul aile birliği başkanlarına yönelik mevzuat eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" ile "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Eğitimlerde; kantinlerde hijyenin sağlanması için gereken standartlar, temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri, çalışanların alması gereken hijyen eğitimleri, gıda güvenliği uygulamaları ve işletmelerin yasal sorumlulukları gibi konular ele alındı. Ayrıca, öğrenci sağlığının korunması için yapılması gereken düzenli denetimler hakkında bilgi verildi.