Muğla genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (MUSKİ) ekipleri yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor. Özellikle çevrenin ve doğanın korunması açısından büyük önem taşıyan kanalizasyon hatları için yeni projeler ve mevcut sistemlerin iyileştirilmesi için çalışan ekipler meydana gelen olumsuz durumlara da müdahale etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Dalaman İlçesine bağlı Söğütlüyurt Mahallesinde çalışma yapan ekipler bölgede sürekli tıkanıkların meydana gelen kanalizasyon hattını yeniledi. Hattın yenileme çalışmaları tamamlanırken mevcut borular daha modern borularla değiştirilerek uzun yıllar vatandaşlara hizmet edebilecek hale getirildi.

Muhtar Demirtaş; “Muhtarlığımız ve Belediye abi kardeş gibi olduk”

Söğütlüyurt Mahalle Muhtarı Bülent Demirtaş, bölgede yaşanan tıkanıklık problemiyle ilgili olarak, "Ahmet Haşim Sokak ve Barbaros Caddesi bölgesinde sulama arığının foseptiklere dolması nedeniyle tıkanıklık sorunu yaşıyorduk. Bu sıkıntımızı MUSKİ ekiplerine bildirdik. Ekipler hızla keşif yaptı ve çalışmalar başlatıldı. Muhtarlığımız ve Belediye abi kardeş gibi olduk tüm sıkıntılarımızda hızlıca geri dönüş alıyoruz. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve çalışan MUSKİ ekiplerine çok teşekkür ederim" şeklinde açıklamalarda bulundu.