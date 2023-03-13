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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İşyerinde alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

Dalamam Ege Mahallesi Yağmur sokakta tekel maddelerinin satıldığı iş yerinden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bili vermesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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