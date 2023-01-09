Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan 32 Milyon TL’lik yatırım tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde Turgutreis Caddesinde Bin 100 metre birinci kat asfalt çalışması tamamlandı. Cadde üzerinde yağmur suyu alt yapı, içme suyu ve ızgara bağlantıları bitirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan 32 Milyon TL’lik yatırım tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları çerçevesinde Turgutreis Caddesinde Bin 100 metre birinci kat asfalt çalışması tamamlandı. Cadde üzerinde yağmur suyu alt yapı, içme suyu ve ızgara bağlantıları bitirildi.

Parke kaplamaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları çerçevesinde Dalaman’da Cengiz Topel ve Mimar Sinan Caddelerinde yağmur suyu altyapı imalatları, kaplama, yağmur suyu ızgara çalışmaları ile dolgu çalışmaları tamamlandı. Mimar Sinan Caddesi’nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi’nde 320 metre parke kaplama işlemleri tamamlandı.

Teraslama çalışmaları devam ediyor

Dalaman’da 14’ncü sokakta içme suyu, alt yapı ve teraslama çalışmaları tamamlanırken program dahilinde parke kaplamalarına başlanacak. Seyfettin İnce Caddesinde 1400-1900 metre arasında ki bölümde teraslama çalışmaları devam ediyor.