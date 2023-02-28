Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dalaman ilçesinde başlattığı alt ve üst yapı yatırımları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Turgutreis Caddesinde birinci kat asfalt çalışması tamamlanırken, Mimar Sinan, Cengiz Topel caddelerinde yol, parke kaplama ve yağmur suyu çalışmaları tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dalaman ilçesinde başlattığı alt ve üst yapı yatırımları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Turgutreis Caddesinde birinci kat asfalt çalışması tamamlanırken, Mimar Sinan, Cengiz Topel caddelerinde yol, parke kaplama ve yağmur suyu çalışmaları tamamlandı.

1100 metre asfalt döküldü

Büyükşehir Belediyesi tarafından Dalaman’da başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarında Turgutreis Caddesinde 1100 metre birinci kat asfalt çalışması tamamlandı. Cadde üzerinde yağmur suyu alt yapı, içme suyu ve ızgara bağlantıları bitirildi.

Parke kaplamaları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarında Dalaman’da Cengiz Topel ve Mimar Sinan Caddelerinde yağmur suyu altyapı imalatları, kaplama, yağmur suyu ızgara çalışmaları ile dolgu çalışmaları tamamlandı. Mimar Sinan Caddesi’nde 340 metre, Cengiz Topel Caddesi’nde 320 metre parke kaplama işlemleri tamamlandı.

Seyfettin ince caddesinde çalışmalar devam ediyor

Dalaman’da 14’ncü sokakta içme suyu, alt yapı ve teraslama çalışmaları tamamlanırken program dahilinde parke kaplamalarına başlanacak. Seyfettin İnce Caddesinde içme suyu, yağmur suyu hattı ve merfez çalışmaları tamamlanmak üzere. Seyfettin İnce Caddesinde alt yapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmasına başlanacak.