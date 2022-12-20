Gece saatlerinde Dalaman ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot tespit edildi. Tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığında olan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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