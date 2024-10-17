Muğla’nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken, mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izliyor.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman Taşbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangında bir ev ve ahır tamamen yanarken, alevlerin şimdilik ulaşım yerlerini tehdit etmediği öğrenildi. Mahalle sakinlerinin ise yangın bölgesinde endişeli bekleyişleri ise devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için uğraş verilirken, sabah saatlerinde hava araçlarının yangına müdahale etmesi bekleniyor.