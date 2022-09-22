İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial Airports’un yüzde 60, Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden YDA İnşaat’ın ise yüzde 40 hissesine sahip olduğu YDA Dalaman Havalimanı’nın yeni CEO’su Yiğit Laçin oldu.

İspanyol havacılık ve altyapı şirketi Ferrovial Airports’un yüzde 60, Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden YDA İnşaat’ın ise yüzde 40 hissesine sahip olduğu YDA Dalaman Havalimanı’nın yeni CEO’su Yiğit Laçin oldu.

Dalaman Havalimanı’nda CEO koltuğuna Yiğit Laçin geçti. Kapsamlı kültür, spor ve turizm tesisleri ile Türkiye’nin önde gelen turistik bölgelerinden Akdeniz’in kıyısında yer alan Dalaman Havalimanı, dış hat yolcu sayısında Türkiye’de dördüncü sırada yer alıyor. Dalaman Havaalanı eski CEO’su Hamdi Güvenç, Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev alırken, Ferrovial Airports Head of Portftolio Manager Miguel Rodera da Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, havalimanlarında yöneticilik ve operasyonel görevlerde 16 yıllık tecrübeye sahip Yiğit Laçin, kariyerinin büyük bir bölümünü TAV Havalimanları’nda geçirdi. Havalimanı kariyerine 2006 yılında Esenboğa Havalimanı’nda başlayan Laçin, 2009 yılında Atatürk Havalimanı ‘Yönetim Kursiyeri’ programına katılana kadar birçok farklı pozisyonda görev aldı. Laçin, yönetim kursiyeri programını başarıyla tamamlamasının ardından 2010 yılında Kuzey Makedonya Havalimanları’na atandı. Burada 9 yılı aşkın süre üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Laçin, hem Üsküp Uluslararası Havalimanı hem de Ohri Havari Aziz Paul Uluslararası Havalimanı’nın operasyonlarından sorumlu ’Havaalanları Koordinatörü’ oldu.

‘Uluslararası Havalimanı Profesyoneli’ unvanına sahip

2019 yılı itibari ile Tunus- Monastır Habib Bourguiba Uluslararası Havalimanı’nda ’Havaalanı Genel Müdürü’ olarak atanan Laçin, en son Türkiye’de Gazipaşa-Alanya Uluslararası Havalimanı’nda Genel Müdür olarak görev yaptı. Yiğit Laçin, Ekonomi alanında lisans derecesine sahip. Ayrıca ICAO ve ACI tarafından düzenlenen Havaalanı Yönetimi Profesyonel Akreditasyon Programı’nı başarıyla tamamlayan Laçin, ’IAP’ (Uluslararası Havalimanı Profesyoneli) unvanını aldı.

Laçin, kapsamlı havalimanı terminal işletmeciliği deneyimine ek olarak, yer hizmetleri, havaalanı işletmeciliği ve sivil havacılık güvenliği gibi diğer segmentlerde de farklı roller üstlendi.