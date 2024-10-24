Tarım ve Orman Bakanlığı, S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin sahte zeytinyağı satışını tespit ettiğini açıkladı. Kooperatifin Başkanı olan ve aynı zamanda Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirdiği kontrollerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yem ürünlerine dair bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Son açıklanan listede, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş’un başkanlığını yürüttüğü S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin zeytinyağında sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Kooperatif, organik gıda sağlamak ve çiftçilere destek olmak amacıyla kurulmuştu.

Ayrıca, tespit edilen diğer sahtecilik vakaları arasında Köyceğiz’den Köyceğiz Şarkuterim isimli firmanın kekik balı ve birkaç zeytinyağı fabrikasının ürünleri de yer aldı. Sadıka Aytekin, İsa Şahin, Datça Pehlivan Ticaret, Meryem Yiğit, Sebahattin Karagöz ve Kazım Yiğit’e ait ürünlerde de sahtecilik yapıldığı belirlendi.