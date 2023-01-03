Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden olan ve yaz sezonunda Muğla’ya en fazla turistin giriş yaptığı Dalaman Havalimanı’ndan haftanın yedi günü direkt Ankara uçuşları başladı.

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden olan ve yaz sezonunda Muğla’ya en fazla turistin giriş yaptığı Dalaman Havalimanı’ndan haftanın yedi günü direkt Ankara uçuşları başladı.

Her sabah 08.05’te Ankara’dan hareket edecek uçağın Dalaman’a 09.30 da ulaşması, saat 10.05’te Dalamandan hareket edecek uçağın ise 11.15 de Ankara’ya ulaşması planlanıyor. Ankara uçuşları ayrıca yurtiçinde Adana, Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Alanya, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Rize, Trabzon ve Van’a aktarmalı uçuş imkanı da sağlıyor.

Yurt içi aktarmalı uçuşların yanında dünyanın dört bir tarafına da aktarmalı uluslararası uçuşların önünü açan bu düzenleme Muğla’nın ünlü tatil beldelerinde ve Muğla’daki turizmcilerde büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Dalaman Ankara uçuşlarının sadece direkt Ankara olarak görülmemesi gerektiğini, bu uçuşların 33 farklı şehre ve dünyanın pek çok noktasına aktarmalı ulaşmanın bir yolu olduğunu belirten Dalaman Havalimanı Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu "Dalaman - Ankara hattında doluluk arttıkça sefer sayıları da artacaktır. Muğla Valisi Orhan Tavlı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.